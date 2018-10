Gjilanasi kërcënon me thikë vajzën e tij

Policia e Kosovës ka arrestuar një person në komunën Gjilanit pasi i njëjti, nën ndikim të alkoolit, dyshohet se ka kërcënuar me thikë vajzën e tij.

“Rreth orës 21:30 në fshatin Zhegër, komuna Gjilan, nga ana e Policisë së Kosovës është arrestuar i dyshuari shqiptar shtetas i Kosovës, pasi që dyshohet se në shtëpinë e tij, pas një mosmarrëveshje me një armë të ftohtë (thikë) ka kanosur vajzën e tij”, njofton PK, përcjell lajmi.net.

“Pas arrestimit i dyshuari është shoqëruar në SP-Gjilan ku me alkool test i është matur prania e alkoolit në organizëm me ç ‘rast ka rezultuar 2.8 promila. Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit i cili të dyshuarit i ka lëshuar vendimin mbi ndalimin për 48 orë. Rasti në PTH”. /Lajmi.net/