Gjiganti i Premierligës e transferon Casillasin

Iker Casillas mund ta përmbyll karrierën në Premierligë.

Ish portieri i Real Madridit mund të transferohet në Premierligë te skuadra e Liverpoolit.

Sipas ‘Sport’, është trajneri i Liverpoolit që po kërkon Casillasin.

Casillas në fund të këtij sezoni, do të mbetet lojtar pa skuadër pasi me i përfundon kontrata me Porton./Lajmi.net/