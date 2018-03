Gjidhënia redukton për 15 vjet infarktin e zemrës

Të ushqyerit e foshnjave me gji, nuk iu bën mirë vetëm foshnjave por ajo redukton rrezikun e sëmundjeve të zemrës tek gratë, deri në 15 vjet.

Kështu thekson një studim i ri nga universiteti i Pittsburgh, njofton Klan Kosova.

Ndër gratë që kishin një presion të shëndetshëm gjaku gjatë shtatëzënive të tyre, ushqyerja me gji për gjashtë muaj ose më gjatë rrit ndjeshëm nivelet e tyre të ashtuquajtura ‘kolesteroli të mirë’, si dhe uljen e sasive të yndyrës qarkulluese, thotë më tej raporti i hulumtimit.

Ushqimi natyral gjithashtu zvogëlon trashësinë e arteries karotide. Kjo furnizon kokën dhe qafën me gjak të pasur me oksigjen, me diametra më të gjerë që lidhen me goditje.