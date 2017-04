Gjetaj: Jemi duke ju afruar pikës ku dyshohet të ketë mbetje mortore

Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, ka thënë se gërmimet për të pagjetur në varrezat masive në Kizhavec të Serbisë janë duke vazhduar, megjithëse për shkak të motit intensiteti i tyre ka rënë.

Për Klan Kosovën ai ka deklaruar që duket se janë duke ju afruar vendit ku dyshohet të ketë mbetje mortore dhe se bashkëpunimi me autoritetet lokale është në nivel.

“Sot është dita e dytë e gërmimeve. Intensiteti ka rënë pak për shkak të kushteve atmosferike, por puna është duke vazhduar. Me gjasë jemi duke ju afruar pikës ku dyshohet të ketë mbetje mortore. Mbetet të shihet nëse përpjekjet do të rezultojnë me sukses”.

“Bashkëpunimi me autoritetet lokale është përgjithësisht i mirë, në kuptimin që nuk ka ndonjë pengesë në gërmime”.

Ai ka shtuar se nga katër gërmimet e kaluara të punimeve, në atë zonë nuk ka pasur gjetje të trupave që nga viti 2015.