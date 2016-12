Gjesti i madh i Taylor Swift: Takon fansin para vdekjes (Foto)

Yjet e njohura në botë kohëve të fundit po tregohen shumë zemërgjerë.

Pas Selena Gomez që Krishtlindjen e ka kaluar me fëmijët e sëmurë në spital, tani ka qenë radha e Taylor Swift ta tregojë anën humane të saj, shkruan lajmi.net

Ajo është takuar me fansin e saj 96 vjeçar i cili është diagnostifikuar me kancer dhe dëshirë e tij ka qenë që të takohet me Taylor.

Nipi i këtij 96 vjeçari ka publikuar fotografinë bashkë me Taylor dhe gjyshin e tij dhe ka thënë se këto Krishtlindje kanë qenë më të mira që ata i kanë kaluar./Lajmi.net/