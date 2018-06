Gjermania mund të eliminohet edhe nëse fiton, ja skenaret

.

Një grup i komplikuar, ashtu si fitorja e Gjermanisë ndaj Suedisë. Gjermania nuk ia ka dalë ende dhe mund të mos ia dalë edhe në rast se do të fitojë ndeshjen e fundit kundër Koresë së Jugut (i duhet të triumfojë me të paktën 2 gola diferencë).

Sepse në Grupin F nuk është kualifikuar askush dhe nuk është eliminuar askush. Prandaj, kampionëve të botës do t’u duhet ndihmë. Meksika kryeson me 6 pikë (+2), Gjermania renditet e dyta me 3 pikë (+0), Suedia e treta me 3 pikë (+0) dhe Koreja e Jugut e fundit me 0 pikë dhe (-2 diferencë golash). Por si kualifikohet secila skuadër?

GJERMANIA KUALIFIKOHET KUR:

– fiton ndaj Koresë së Jugut dhe Suedia nuk fiton kundër Meksikës.

– fiton ndaj Koresë së Jugut dhe diferenca e golave të gjermanëve është më e mirë se ajo e Meksikës apo Suedisë.

– barazon ndaj Koresë së Jugut dhe Suedia humbet kundër Meksikës.

– barazon ndaj Koresë së Jugut dhe Suedia kundër Meksikës përfundon barazim dhe pastaj diferenca e golave është më e mirë se e suedezëve.

– humbet ndaj Koresë së Jugut, Suedia humbet kundër Meksikës dhe pastaj diferenca e golave të gjermanëve është më e mirë se ajo e Suedisë dhe Koresë së Jugut.

MEKSIKA KUALIFIKOHET KUR:

– fiton ose barazon ndaj Suedisë.

– humbet kundër Suedisë, ndërsa Gjermania nuk fiton ndaj Koresë së Jugut.

– humbet kundër Suedisë, ndërsa Gjermania fiton kundër Koresë dhe pastaj diferencën e golave e ka më të mirë sesa gjermanët.

SUEDIA KUALIFIKOHET KUR:

– fiton ndaj Meksikës dhe Gjermania nuk fiton ndaj Koresë së Jugut.

– fiton ndaj Meksikës dhe Gjermania fiton ndaj Koresë së Jugut dhe pastaj diferenca e tyre e golave është më e mirë sesa ajo e Meksikës apo Gjermanisë.

– barazon ndaj Meksikës dhe Gjermania humbet ndaj Koresë së Jugut.

– barazon ndaj Meksikës dhe Gjermania barazon ndaj Koresë së Jugut dhe pastaj diferenca e golave është më e mirë se e Gjermanisë.

– humbet ndaj Meksikës dhe Gjermania humbet ndaj Koresë së Jugut dhe pastaj diferenca e golave është më e mirë se ajo e Gjermanisë dhe Koresë së Jugut.

KOREJA E JUGUT KUALIFIKOHET KUR:

– fiton kundër Gjermanisë dhe Suedia humbet kundër Meksikës dhe pastaj diferenca e golave është më e mirë sesa e Gjermanisë dhe Suedisë.