Gjergji: LDK po vepron në bazë të tekeve të Mustafës, Hazirit dhe Veliut

Ish-anëtari i kryesisë së LDK-së, Rexhep Gjergji ka akuzuar LDK-në për marrëveshjen ndërmjet koalicionit PAN dhe AKR-së.

Ai ka akuzuar Isa Mustafën, Lutfi Hazirin dhe Agim Veliun që po e ngulfatin këtë parti duke vepruar në bazë të tekve personale.

Lexoni postimin e plotë:

Sonte LDK u paraqit me tragjiko-komike se kurre. Per pothuajse tre muaj me radhe ajo po bente nje loje politike teresisht te paktuptueshme duke u sjelle e papergjegjshme me aleatet dhe duke i injoruar partneret e koalicionit. Dhe vetem disa minuta pasi ajo qe pritej u be realitet (koalicioni PAN-AKR) lidershipi i LDK therret takim urgjent me VV, ndersa per tre muaj kishte leshuar rrebeshe akuzash ndaj saj, duke parajmeruar me te shpejt harmonizimin e programit qeverises me VV dhe duke i bere thirrje partnerit te koalicionit, te deri para pak minutash, qe tu bashkangjitej, LDK dhe VV, per bashkeqeverisje. C’fare hipokrizie! Qe kulmi i marrezise te arrihet i plote, derisa AKR dhe PAN nenshkruajne marreveshjen per koalicion, “lidershipi” i LDK paralajmeron vazhdimin e takimeve intenzive me VV qe te permbyllin programin qeverises. Dhe i gjithe ky deme ju be Kosoves dhe LDK duke u vene ne mbrojtje te tekave dhe inateve meskine te Isa Mustafes, Agim Veliut dhe Lutfi Hazirit dhe lojrave te tyre ndermjet veti. Ndresa strukturat e LDK dhe anetaresia e saj heshtin. Presin e presin dhe jane kembengules qe keshtu te vazhdojne te heshtin deri ne shkaterrimin e plote te LDK. Kush nuk e sheh kete do te kete rastin te bindet me 22 tetor. Qofsha i gabuar une!