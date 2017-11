Gjërat që nuk mund t’i pastroni asnjëherë me uthull molle

Deri më tani është besuar se uthulla e mollës mund të përdoret për çdo gjë nga pastrimi e deri tek shëndeti, por duket se disa gjëra thjesht nuk mund të pastrohen me uthull molle !

Më poshtë do të listojmë të gjitha njollat apo materialet mbi te cilat lengu i ashtuquajtur magjik, jo vetem qe nuk do te veproje por mund te perkeqesoje gjendjen, transmeton Living.al.

1. Gurin natyror dhe mermerin

Acidi i uthullës së mollës mund të gërryej gurin natyror, ndaj në të tilla materiale është mirë të përdorni pastrues të lëngshëm.

3. Njolla e vezës

Aciditeti mund të shkaktojë koagulimin e vezës dhe kjo do e bëjë më të vështirë pastrimin e njollës

4. Hekurin

Uthulla e mollës mund të dëmtojë materialin e hekurit, por nese ky i fundit eshte i veshur me gize, mund te perdorni uthull molle te tretur ne uje.

5. Druri

Parketi i drurit nuk duhet pastruar kurrësesi me uthull molle, por nëse është i tretur në një litër ujë mund të veprojë si një pastrues njollash.

6. Njollat e shkaktuara nga bari, boja dhe gjaku nuk mund të pastrohen me uthull molle. Mos e provoni pasi jo vetëm që nuk do të zgjidhni gjë, por mund të prishni përlhurat e njollosura.