Gjërat që mund t’i shihni vetëm në Dubai (Video)

Ekzistojnë gjëra krejt të veçanta të cilat mund t’i shihni vetëm në Dubai, transmeton lajmi.net

Makina prej ari, deve të parkuara në të njëjtën vijë me makinat, helikopterë duke bartur makina luksoze, dy makina në një, njerëz që hipin mbi luanë dhe i trajtojnë si kuaj, tigra që shetiten me anije lukzose, babadimra prej rëre në verë, notuese të afta, leopardë që janë bashkë me vozitësit në sediljen përpara, armë nga ari e shumë gjëra të tjera ekzistojnë në këtë vend.

Padyshim se Dubai është njëri prej vendeve me njerëzit më të pasur në botë.

Shikoni videon më poshtë për të parë më nga afër këto veçanti të këtij vendi. /Lajmi.net/