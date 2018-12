Gjërat që mund t’i bëni në shtëpi për eliminimin e venave varikoze

A keni hequr dorë nga shpresa që të hiqni qafe venat variçe?

Sipas statistikave, rreth 40-50% e meshkujve dhe femrave mbi 50 vjeç vuajnë nga disa lloje venash me varikozë ose spinë, transmeton lajmi.net.

Shumë prej këtyre njerëzve blejnë kremave të shtrenjta dhe madje iu nënshtrohen edhe operacioneve me lazer në një përpjekje për të parandaluar dhe eliminuar venat.

Në të vërtetë, ekzistojnë disa opsione më të sigurta dhe më të përballueshme ekonomisht që duhet të testohen fillimisht.

# 1. Vajrat esencial

Vaji esencial i qiparisit është një nga vajrat më të mira për trajtimin e inflamacionit, përmirësimin e qarkullimit dhe balancimin e hormoneve të zhdukura që mund të shkaktojnë probleme të venave.

Është e lehtë për t’u përdorur – thjesht përzieni 3-5 pika vaj selvi me vaj kokosi dhe vendoseni përzierjen mbi venat në mëngjes dhe përgjatë natës për disa javë.

# 2. Përdorni boronicë

Boronica është mjet i vjetër që është treguar të jetë efektive në trajtimin e venave me variçe. Ato lehtësojnë ënjtjet. Ju mund t’i merrni këto ose në një formë kapsule ose t’i bëni ato në çaj.

# 3. Dieta anti-inflamatore

Kjo do të sjellë një ndryshim të madh në parandalimin dhe trajtimin e çështjeve të venave. Fokusoni dietën tuaj rreth ushqimeve që janë të pasura me antioksidantë dhe mikronutriente, ushqime të mbushura me fibra dhe ushqime që natyrisht ulin inflamacionin si shafrani i Indisë. /Lajmi.net/