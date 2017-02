Gjatë 24 orëve 50 aksidente trafiku, një me fatalitet

Policia e Kosovës njofton se gjatë 24 orëve të fundit kanë ndodhur 50 aksidente trafiku shkruan lajmi.net.

Sipas raportit policor një aksident ishte me fatalitet, 15 me të lënduar dhe 34 me dëme materiale, pa të lënduar. /Lajmi.net/