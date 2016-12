Gjashtë arsye se përse duhet të konsumoni smothie në mëngjes

Mëngjesi është koha më e mirë e ditës për të pirë një “smoothie“, e veçanërisht nëse përpiqeni të përmirësoni shëndetin dhe të humbni disa kilogramë.

Më poshtë janë listuar gjashtë arsye se përse është mirë të pini lëngje të tilla në mëngjes:

Lufton lodhjen

Shumë njerëz vuajnë nga lodhja në mëngjes. Ushtrimet fizike janë një mënyrë e shëndetshme për të luftuar lodhjen, por konsumimi i smothieve me fruta dhe perime në mëngjes ndihmon në parandalimin e lodhjes, e përmirëson humorin dhe e lehtëson ankthin e mëngjesit. Pasi që ushqimi i dobët është arsyeja kryesore e lodhjes në mëngjes, smothiet përmbajnë vlera të rëndësishme ushqyese të cilat do t’ju ndihmojnë gjatë tërë ditës.

Smothiet përmbajnë vlera ushqyese

Smoothie-t janë plot e përplot me vitamina dhe minerale, kështu që ju mund t’i plotësoni nevojat ditore me shumë pak përpjekje. Normalisht, kjo varet nga të gjitha frutat dhe perimet që i përdorni në smoothie-n tuaj, por në përgjithësi ato janë të gjitha të shëndetshme. Nëse përgatisni një smoothie me spinaq, mollë, dardhë dhe fruta apo perime tjera, ju do të përmbushni sasinë e rekomanduar ditore të kaliumit, selenit, vitaminës A dhe C.

Më pak kalori…

Duke anashkaluar mëngjesin mund të kurseni disa kalori, por kjo nuk do t’ju ndihmojë të humbni peshë. Për më tepër, kjo është e keqe për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Një smoothie është i mrekullueshëm për një mëngjes me pak kalori, i cili ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit tuaj, rrit energjinë, dhe ju mbanë të shëndetshëm dhe aktivë.

Smothiet janë një ‘grusht’ antioksidantësh

Smoothiet kanë nivele të larta të antioksidantëve antipezmatues dhe atyre antikanceroz. Këta antioksidantë ndihmojnë në parandalimin e plakjes së parakohshme, në përmirësimin e shëndetit të syve dhe rritjen e nivelit tuaj të energjisë.

Dëshironi lëkurë të shëndetshme? Pini smothie!

Nëse vuani nga aknet ose thjesht doni të përmirësoni shëndetin e lëkurës, atëherë konsumoni rregullisht smothie në mëngjes.

Ky artikull është shkruar nga Nutribullet.