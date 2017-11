Gjarpri që po e ha Floridan e Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Që kur një gjarpër i vinte Evës të përtypte atë fruta të ndaluar në Kopshtin e Edenit, marrëdhëniet midis njerëzve dhe gjarpërinjve ishin më së shumti të tendosura.

Por të paktën Evva dhe bashkëshorti i saj duhej të përballonin vetëm një gjarpër. Në Floridën e Jugut, zyrtarët e kafshëve të egra kanë luftuar për vite me dhjetëra mijëra krijesa: në mënyrë specifike, një specie e njohur si pitoni birmanez, një interloper nga Azia Juglindore që ka marrë atë që duket si vendbanim i përhershëm në Everglades National Park dhe fusha të tjera të Shteti.

Ky është një gjarpër. Në pjekurinë e plotë, një piton birmanez zakonisht arrin në gjatësi prej 12 ose më shumë këmbë. Njëzet e pesë metra që peshojnë 250 kilogramë nuk janë të padëgjuar. Pitonet janë mbarështues të jashtëzakonshëm, me oreks të pangopur. Ata besohet se kanë ngrënë rrugën e tyre nëpër Everglades, duke sjellë ndryshime befasuese në ekosistem. Disa gjitarë të lindur në ato këneta, si dhelprat dhe lepujt, duket se janë zhdukur, thonë studiuesit. Specie të tjera – ndër rakonet, dre, opossumet dhe bobcats – janë afër për t’u fshirë. Pythonët që migruan nga kontinenti në Key Largo, kanë vënë minjtë në origjinën e drurit në rrezik të vdekshëm, transmeton lajmi.net.

Retro Report, një seri dokumentarësh video që eksplorojnë tregimet e mëdha të lajmeve të së kaluarës, trajnon lente në realizimin e agimit më shumë se një duzinë vjet më parë se pythonja birmaneze kishte potencialin për të ndryshuar mjedisin e Floridas shumë më tepër se sa njerëzit e realizuar. Por çështja është me të vërtetë më e madhe se një racë e gjarpërinjve aziatikë që u zhvilluan të egra pasi u importuan në vend si kafshë shtëpiake. Shtetet e Bashkuara janë të lagura në speciet pushtuese që kërkojnë një numër të madh të kafshëve të egra dhe vegjetacionit vendas. Lista e ndërhyrës është e gjatë. Për të përmendur vetëm disa, ato përfshijnë tegun argjentinas, lizards të mëdha që festojnë në vezët e breshkave të detit; lionfish helmët nga Azia, të cilat pre e varieteteve lokale të peshkut; Lilijet e monitorit të Nilit nga Afrika, të cilët duan të hanë bretkosa dhe vezë krokodili; midhjet zebra nga Rusia, të cilat dëmtojnë ujërat dhe dëmtojnë impiantet e trajtimit të ujit; dhe krapi aziatik, të cilat kërcënojnë balancën mjedisore të liqeneve të Madh.

Florida tërheq shumë vëmendje sepse kënetat e saj dhe klima tropikale ofrojnë strehim të shkëlqyer për të gjitha llojet e krijesave që nuk duhet të quajnë shtëpi të këtij vendi. Shteti, siç ka vërejtur më shumë se një person, është ishulli Ellis i specieve ekzotike.

Ashtu si shumë kafshë të panjohura më parë në kontinentin e Amerikës së Veriut, python Birmania arriti përmes tregtisë së kafshëve. (Zbuluesit e gjuhës mund të pyesin në mënyrë të arsyeshme nëse është e drejtë t’i përshkruajnë këto gjarpërinjtë si invazive.Nuk është sikur ata të hidhen në vete.) Njerëzit krijuan problemin.) Të paktën dy milionë snakes constrictor – boas, anacondas dhe pythons – besohet që janë importuar që nga viti 1970, pjesë e një tregu fitimprurës për speciet ekzotike. Miami është një qendër e rëndësishme për këtë trafik.

Një çështje me pitmenët birmanezë është se njerëzit i blejnë ato me shpatë, kur ata ishin ndoshta një këmbë të gjatë. Në mënyrë të shkurtër, ata shokë të vegjël u rritën në tetë këmbë, 12 këmbë, 16 metra. Flisni për keqardhjen e blerësit. Në pamundësi për t’u marrë me këto gjigandë, pronarët shpesh i hodhën ato kudo që të dukeshin të realizueshme. Në një mënyrë apo tjetër, gjarpërinjtë në Floridën e Jugut gjetën rrugën e tyre drejt Everglades. Atje, ato shumëfishoheshin, herë pas here. Vlerësimet e fundit nga Shërbimi i Parkut Kombëtar vënë numrat atje deri në 100,000. Walter E. Meshaka Jr. ishte kurator mbikëqyrës për parqet kombëtare në Florida jugore nga 1995 në 2000. Edhe atëhere, z. Meshaka tha për Raportin Retro, pyetja ishte nëse do të shpërthejë popullsia python. Dhe ai tha: “Ja, dhe vini re, ai e bëri”, percjell lajmi.net.

Mjaft ndoshta, disa ekspertë në këtë fushë sugjerojnë, kafshë të egra lokale kanë qenë të ngadalshëm të vlerësojnë kërcënimin. “Është ndoshta një supozim i sigurt se gjërat si raccoons dhe possums ndoshta nuk shoqërojnë gjarpërinjtë me qenë diçka që me të vërtetë është një kërcënim i madh për ta,” tha Michael E. Dorcas, një herpetologist në Kolegjin Davidson në Karolinën e Veriut, në një intervistë të vitit 2012 me Yale Environment 360, një botim online i Shkollës Yale të Studimeve Pyjore dhe Mjedisit. “Sepse,” vazhdoi z. Dorcas, “nuk ka pasur vërtet një gjarpër të madh për të ngrënë një rakun që jeton në Florida për rreth 18 milionë vjet”.

Ndërsa pitoni është më shumë një kërcënim i drejtpërdrejtë për zogjtë vendas dhe kafshët sesa për njerëzit, sulmet ndaj njerëzve nuk janë të panjohura. Një nga rastet më të tmerrshme ndodhi në vitin 2009, kur një vajzë 2-vjeçare në Florida veriore u mbyt nga një python birmanez që i përkiste të dashurit të nënës së saj. Kjo gjarpër prej tetë këmbësh, e cila më vonë u zbulua se ishte kequshqyer, shpërtheu, u mbështjellë rreth vajzës dhe e shtrydhi atë me vdekje. Si nënës ashtu edhe të dashurit u mbajtën përgjegjës – të dënuar për vrasje dhe të dënuar me 12 vjet burg.

Autoritetet në Florida kanë provuar të marrin nën kontroll popullsinë e padëshiruar të zvarranikëve, por me pak dobi. Nja dy vjet më parë, ata organizuan një sfidë me pitonin, një ardhje, një gjuajtje gjarpër në tokë shtetërore pranë Parkut Kombëtar Everglades. Ajo vënë pak gjurmë në popullatën python; jo më shumë se disa dhjetra prej tyre u kapën. Pythonët kanë treguar se janë zotër të vjedhurazi. Në një vlerësim më të madh, Shërbimi i Peshkut dhe Shtazës së Shpendëve të Shteteve të Bashkuara tha në një deklaratë muajin e kaluar se “shkencëtarët nuk kanë gjetur asnjë mënyrë për të zhdukur gjarpërinjtë invazivë të konstruktorëve sapo të vendosen në egra.” Disa ekspertë thonë se shpresa më e mirë për t’i vrarë këto krijesa në masë mund të jetë një ngrirje e thellë dhe e zgjatur në Floridën jugore. Sigurisht, të gjithë do të shqetësoheshin për efektin shkatërrues në kulture agrume të shtetit.

A duhet të fillojnë seksione të tjera të vendit për incursione të mundshme python të tyre? Po, thoni disa shkencëtarë të cilët parashikojnë se në dekadat e ardhshme, pushtuesit mund të rrëzojnë rrugën e tyre në një të tretën e Shteteve të Bashkuara – ndoshta edhe duke arritur në qytetin e Nju Jorkut deri në vitin 2100. Ekspertët e tjerë, megjithatë, i hedhin frikën e tillë të mbingarkuar.

Administrata e Obamës ka zgjedhur të marrë qëndrim. Tre vjet më parë, Shërbimi i peshkut dhe kafshëve të egra ndaluan importet dhe transportin ndërshtetëror të katër llojeve të shtrydhësve: pythave burmezë, anakonda të verdha dhe pyone veriore dhe jugore të Afrikës. Muajin e kaluar, ndalimi u shtri në katër lloje të tjera: pythë të retikuluar, anakonda të DeSchauensee, anakonda të gjelbra dhe anakonda Beni. (Boa constrictors, një komponent i rëndësishëm i tregtisë së gjarpërinjve të kafshëve, u kursyen një ndalim.) Jo çuditërisht, shitësit e zvarranikëve dhe mbarështuesit nuk janë të kënaqur me kufizimet, me slopesters rrëshqitshëm në mesin e tyre duke paralajmëruar se të gjitha llojet e kafshëve, , mund të bëhet objektivi tjetër i qeverisë.

Efektive apo jo, ndalimet e importit janë një njohje se disa lloje të emërtuara pushtuesve u ftuan nga njerëzit. Kjo është një realitet që kujton një linjë të famshme nga jo më pak se një krijesë moçali: possum Pogo, emri i të cilit ishte titulli i strip-it të gjatë Walt Kelly. Duke iu referuar ndryshimit të padëshiruar mjedisor, Pogo tha, “Ne kemi takuar armikun dhe ai është ne.” /Lajmi.net/