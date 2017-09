Giggs dhuron ‘show’, shikoni çfarë goli shënon (VIDEO)

Vitet ikin por Ryan Giggs vazhdon të bëhet edhe më i mirë.

Edhe pse 43 vjeçar, legjenda e Manchester United vazhdon të dhurojë spektakël në futsall.

Giggs po paraqitet në ligën e yjeve në Indi.

Pjesë e kësaj lige, janë edhe Hernan Crespo, Paul Scholes, Ronaldinho, Deco e disa yje të tjerë.

Në videon e mëposhtme, mund ta shikoni golin e bukur të Ryan Giggsit./Lajmi.net/

Ryan Giggs has still got it 🔥🔥🔥 (via @WarriorsMumbai) pic.twitter.com/QXNWCOmqVq

— 101 Great Goals (@101greatgoals) September 24, 2017