Getoar Selimi do të bëhet pishman kur t’i sheh këto foto të ish të fejuarës

Para se të martohej me Marina Vjollcën, Getoar Selimi dashurinë me fejesë e kishte kurorëzuar me dikë tjetër.

Fjala është për Florenta Islamin vajzën e cila veç po zbukurohet e Geti mund edhe të bëhet xheloz që më nuk është e tij, shkruan lajmi.net

Në disa fotografi të publikuara së fundmi në rrjete sociale, Florenta duket shumë simpatike ndërsa fatin ta ketë në duar sot e ka basketbollisti Dardan Berisha.

Lidhja e saj me Getin ishte e gjatë por tashmë gjithçka ka marrë fund dhe dyshja i kanë ndarë rrugët ani pse deri vonë ajo mbante gjurmët e Getit, fotot që ia kishte realizuar ai nëpër Barcelonë./Lajmi.net/