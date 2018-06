Getinjo sot feston ditëlindjen dhe Mozzik i bën urimin më të ëmbël

Urime datëlindja vllau jem @getinjo të priftë e mbara për shumë vite tjera ,me suksese e shëndet së bashku 🙏♥️🥇 2 € LIFE 🤝 #happybirthday

A post shared by MOZZIK (@mozzik) on Jun 12, 2018 at 3:04pm PDT