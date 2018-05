Gelson Martinez në shitje

Gelson Martins do të largohet nga Sporting Lisbon.

Gelson Martins do ta lërë Sportingun në fund të sezonit dhe janë dy klube që po insistojnë për 22-vjeçarin.

Borussia Dortmund dhe Liverpool. Fituesi do të jetë ai që do të ofrojë më shumë pasi me drejtuesit e Sporting është e vështirë të negociohet.

Gelson Martins ka një kontratë deri në vitin 2022 dhe çmimi i tij sipas klubit është të paktën 50 milionë euro.