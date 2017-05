Geci: Do t’i publikoj të gjitha faktet nëse votat manipulohen

Gani Geci ka paralajmëruar se do t'i publikojë të gjitha incizimet dhe fotografitë që mund të bëhen për t’i manipuluar votat në ditën e zgjedhjeve.

Geci në një postim në llogarinë e tij në ‘Facebook’, ka shkruar se ata që abuzojnë me votën e qytetarit duhet menjëherë të lajmërojnë Policinë dhe Prokurorinë.

Publikimi i tij i plotë:

Te nderuar qytetar te Drenicës e te gjithë Kosovës të gjithë komisioneret dhe vezhguesit e koalicionit LDK -AKR e kanë marrë për obligim te mbrojnë votën e qytetarit si të e drejtë e tyre e shenjtë dhe e bazuar ne ligj .

Ata qe abuzojnë me votën qytetarit duhet menjëherë ti lajmëroni policinë dhe prokurorin .Çdo vëzhgues i yni ka të drejte ta inicioj dhe adresoj çdo parregullsi në procesin e votimit dhe te numërimit dhe ti dërgojë ne faqen time ose te ndonjërit prej Vëllezërve Geci dhe unë do ti publikoj te gjitha ne internet mandej prokuroria do ta ketë shumë lehtë ti identifikoj abuzuesit. Çdo komisioner yni ka për obligim te fotografoj raportin përfundimtar te nënshkruar nga komisioneret pasi te del ne derën e klasës ne mbyllje te votimit.