Geci: Akuzon LDK-në se deshën ta shtinin në luftë me disa figura të larta politike

Ish -deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Gani Geci së ka hedhur akuzuar të rënda në drejtim të disa anëtarëve të LDK-së.

Ai në një postim në facebook duke folur në emër edhe të dy vëllezërve të tij thotë se tash vonë kanë mësuar dëshirat e disa prej anëtarëve të ish-partisë së tij.

Geci ka thënë se ato dëshira ishin që ata të hynin në luftë me figura të larta politike në vend, në mënyrë që Isa Mustafa dhe disa bashkëpunojë të tij të vinë në pushtet.

“Ne Vëllezërit Geci tash se fundmi i kemi mësuar dëshirat e disa anëtarëve të Kryesisë së LDK-ës e ato ishin: Që ne Vëllezërit Geci të luftojmë me Ramush Haradinajn dhe AAK-në, me Kadri Veselin dhe PDK –në, me Albin Kurtin dhe Vetëvendosjen, me Hashim Thaçin e me Rexhep Selimin dhe me Behgjet Pacollin e AKR -në. E tani me ardh në pushtet Isa Mistqfa, Ismet Beqiri , Agim Veliu, Naser Osmani e Armend Zemaj. E ne vëllezërve Geci kur të vin këta në pushtet me na qu ne Dyzë. E jo ma s’ka ma ashtu” është shprehur Geci.

Ish deputeti i LDK-së madje kërcënon se nga tash e tutje sikurse të lartëpërmendurit bënë koalicione për interesa të ngushta, edhe ata do ta bëjnë të njëjtën për interesa familjare.