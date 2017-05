Gecaj, Veselit: Kush mund t’i besoj besës së të pabesëve

Këshilltari i kryeministrit në largim, Bajram Gecaj prap ka reaguar ndaj liderit të PDK-së, Kadri Veselit.

Kësaj here, Gecaj e ka quajtur patetizëm deklaratën e Veselit ku ky i fundit gjatë një vizite në Mitrovicë ka thënë se mendon për çdo qytet tjetër të Kosovës sikurse për të tijin, transmeton lajmi.net.

“Në qoftë se nuk mendoj si për fëmijët e mi, për çdo fëmijë të atdheut tim, familjeve tona, në qoftë se nuk mendoj si për Mitrovicën time, për çdo qytet të Republikës së Kosovës, mos qoftë as politika, as Kadri Veseli, as unë në politikë”, ka thënë Veseli.

“ÇFARË PATETIZMI….WOW…PO KUSH MUND TI BESOJ BESËS SË TË PABESËVE…LËRE MORE SE JU KA DALË UJI…”, ka shkruar Gecaj në Facebook./Lajmi.net/