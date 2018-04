Gazetarja e njohur sulmon keq Encën: Pa pikë turpi, tani s’do i themi më ‘pjeshka’ por….

Enca me videoklipin e saj "Dua" ka shkaktuar shumë bujë së fundmi, por jo vetëm klipi, edhe statuset e këngëtares po bëjnë zhurmë e po përfliten shumë

Sidomos postimi i fundit ku ajo shkruante: “Thërras emrin tim gjatë seksit”.

Pikërisht për këtë, gazetarja Dasara Karaiskaj e cila njihet për thumbimet që i bën VIP-ave, gjatë emisionit “Dasara radio show”, në MCN Radio ka folur paksa ashpër për Encën duke u shprehur se pa pikë turpi këngëtarja ka bërë një postim të tillë.

Në fund Dasara me të qeshur e me ironi shprehet se organi femëror tani nuk duhet thirrur “pjeshka”, por “Enca”.

“Enca ka bërë një deklaratë që i ka çuditur të gjithë. ‘Gjatë seksit unë thërras emrin tim’ thotë Enca. Pra, e keni parasysh atë mikun mashkullor i themi ‘Genci’, tani asaj mikeshës femërore nuk do t’i themi më ‘pjeshka’, por do t’i themi ‘Enca’. Por duhet të jetë e kolme ajo, e kështu, buçko domethënë që ta thërrasim ‘Enca’. Ka nxjerrë në Instastory pa pikën e turpit ‘Pussy so good’, që në shqip do të thotë ‘Pjeshka është shumë e mirë”, u shpreh Dasara.