Gazeta zvicerane: Çfarë mund të mësojnë zviceranët nga shqiptarët?

Shqiptarët në Zvicër shpesh luftojnë me paragjykime. Por, ata kanë edhe shumë të mira. ‘Blick’ me një shkrim special jep pesë gjërat që zviceranët mund të mësojnë nga një shqiptar, përcjell albinfo.ch.

Festimi: Pa ofendim, por a keni qenë ndonjëherë në një martesë shqiptare apo keni vizituar një klub shqiptar në Zvicër? Nëse hyni në valle atëherë definitivisht nuk do të dilni nga vallja. Shembulli më i mirë është Kampionati Evropian në Francë dhe atmosfera e krijuar nga tifozët.

Krenaria kombëtare: Sigurisht se zviceranët janë krenarë me vendin e tyre, por me shqiptarët kjo shkon pak më tej. Në çdo imazh të tyre paraqiten duke bërë shqiponjën me dua, dhe duke përmendur nga kanë ardhur. Nëse ka diçka shqiptare në një film ose ‘Bon Bon’ nga Era Istrefi është në radio, atëherë kjo është tipike për shpirtin shqiptar.

Mikpritja: Një tjetër arsye për vizituar Ballkanin. Kur njerëzit dëgjojnë se keni ardhur si një i huaj nga Zvicra. Atëherë nuk jeni më një i huaj. Ju i përkisni familjes. Një darkë këtu, një pije atje dhe udhëtimi juaj ballkanik rezulton të jetë një goditje e madhe e fatit.

Lidhja familjare: Për popullin shqiptar, familja do të thotë gjithçka. Ndërsa disa zviceranë largohen nga familja në moshën 18-vjeçare dhe duan të punësohen, të rinjtë shqiptarë qëndrojnë në shtëpi deri në martesën e tyre. Jo, sepse janë dembelë, por ata ndihen të detyruar të kujdesen për prindërit e tyre, për 18 vjet ose më shumë. Marrëdhënia me familjen nuk është e humbur. Vizitat familjare janë pothuajse çdo fundjavë.

Luaj futboll: Na vjen keq, por duhet të ishte e lehtë. Yjet e Zvicrës janë me prejardhje shqiptare. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri apo Admir Mehmedi janë të gjithë nën kontrata me klubet më të mira evropiane. Sigurisht ata kanë mësuar të luajnë futboll në Zvicër, por ata kanë talent shqiptar.