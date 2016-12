Gaxherri: Le ta merr vesh publiku se cilët janë ata deputet që po bojkotojnë seancat

E ashpër ka qenë deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Besa Gaxherri, me kolegët e saj deputetë, që siç ka thënë nuk po i marrin seriozisht seancat.

Gaxherri para votimit për ndryshimin e Ligjit për Veteranët i ka kërkuar kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli që t’i thërras me emra të gjitha deputetët që mungonin.

“Le ta merr vesh edhe publiku se cilët janë ata që po bojkotojnë seancat. Kjo situatë është e papranueshme, kësaj duhet t’i vijë fundi. Ju po i thërrisni deputetët në telefon dhe po ju thoni ejani në seancë, po i falënderoni që po e bëjnë kuorumin për diçka që është unë e tyre. Ka dy ditë që po provojmë me mbajt këtë seancë dhe nuk është në rregull. Kemi familje që po ana presin. Është seancë me rëndësi se për ndryshe do ta bojkotoja në shenjë proteste”, ka thënë më tej Gaxherri. /Lajmi.nert/