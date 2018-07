Gavazaj tregon se ku dëshiron të luaj

Enis Gavazaj ka dalë para mediave pak minuta më parë në atë që mund të cilësohet si konferenca e “lamtumirës” nga Skënderbeu.

Akhamt Grozni në Rusi, Sharlëua dhe Ostende në Belgjikë, Shturm Grac dhe Rapid i Vjenës në Austri dhe Hajduk Split në Kroaci duan shërbimet e mesfushorit prizrenas.

“Ka oferta nga klube të ndryshme nga Belgjika nga Kroacia, Austria dhe Rusia, që janë në tratativa me klubin e Skënderbeut për të marrë shërbimet e mia. Ku të jetë varianti më i përshtatshmëm atje do të shkoj. Për mua është më e rëndësishme që të shkoj në një ekip që të më japë mundësinë të luaj dhe të kem vijimësi siç e kisha në Korçë. Kjo ka më shumë rëndësi jo kampionati apo klubi ku do të shkoj”, – është shprehur Gavazaj./Panoramasport/