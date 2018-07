Gati për shoun e radhës! Dua Lipa befason me këtë pamje

Këngëtarja shqiptare, Dua Lipa është duke shijuar disa ditë në Nju Jork.

Ajo së shpejti vjen në Kosovë me 10,11 dhe 12 gusht në koncertin madhështor “Sunny Hill”, e para se të vij aktualisht gjendet në Nju Jork, shkruan lajmi net.

Dua po kalon çaste tejet të lumtura së bashku me motrën Rinën dhe disa mikesha të saj që sapo ndau momentet e paharruara me to.

“Party shkëlqyes për shoun e natës”, ka shkruar ajo gjersa pozon nga pasqyra me shoqet, të cilat kanë të veshur fustana xixa-xixa.

Në paraqitjet e fundit të Duas bien në sy veshjet interesante dhe unike që artistja e famshme i transmeton tek publiku. /Lajmi.net/