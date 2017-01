Gashi: Disa deklarata të ministres Hoxha janë duke krijuar konfuzion

Avokati i familjes Dehari, Tomë Gashi ka paraqitur disa deklarata të ministres Dhurata Hoxha të dhënë për media që sipas tij tregojnë për këtë konfuzion.

“Sipas saj në rastin e obduksionit për Deharin kanë marr pjesë 3 përfaqësues të EULEX-it ndërsa e vërteta është se ka qenë vetëm një dhe ka qenë shumë pasiv. Katër ditë pas vrasjes së Deharit është bërë kërkesa për marrjen e incizimeve nga burgu e jo ashtu siç ka deklaruar Hoxha se ato janë konfiskuar menjëherë pas ndodhjes së rastit”, ka deklaruar Gashi, raporton lajmi.net

Gashi ka thënë se ministrja me deklarata të saj ka bërë ndërhyrje edhe në punën e gjykatave.

Ai ka shtuar se incizimet e publikuara nga burgu i Prizrenit janë prerë dhe janë montuar. Ai po ashtu ka thënë se qelia ku ka qenë Dehari nuk është mbyllur deri 16:50 e 35 sekonda, ndërsa rasti është lajmëruar se ka ndodhur në orën 15:00 ku kanë raportuar të burgosurit pas kthimit nga pauza.

Gashi ka thënë se ministrja nuk e din nëse po kërkon që të hetohen pistat nëse Dehari është vrarë apo të hetohen ekspertet që kanë vërtetuar më prova që Dehari është vrarë. Sipas tij, me deklaratën e Hoxhës se Lëvizja Vetëvendosja do të mbrohet në heshtje lidhur me aktivistët e saj, ajo ka pranuar se aktivistët e VV-së janë arrestuar mbi baza partiake.

“Prokurori Sylë Hoxha me deklaraten e tij se Astrit Dehari ka bërë vetëvrasje e ka mbyllur rastin. Ai ngutet dhe më 18 nëntor kemi të bëjmë me vetëvrasje ndersa ne baze te dokumenteve ai demanton veten”, ka deklaruar Gashi.

/Lajmi.net/