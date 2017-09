Gashi: Bujqësia do të jetë çelësi i zhvillimit ekonomik të Kamenicës

Kandidati për kryetar të Kamenicës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Kujtim Gashi ka thënë se bujqësia gjatë mandatit të tij do të jetë çelësi i zhvillimit ekonomik të këtij qyteti.

Gashi ka thënë se në mandatin e tij në Kamenicë do të ketë një model të ri për zhvillimin e Bujqësisë.

Ja postimi i tij i plotë:

Sot takuam nga afër serrat e agronomit, Bashkim Demolli, ku u njoftuam për punën dhe suksesin që ka arritur deri më tani. Ne kemi në planin tonë qeverisës mundësit për të shumëfishuar modele të tilla, ku do të sigurohen investime dhe do të kenë mbështetje të madhe për të gjithë ata që mirren me bujqësi. Ne do të sjellim një model krejt të ri për zhvillimin e bujqësisë, jo vetëm për investitorët që të kenë fitimet e tyre të sigurta dhe të suksesshme, por edhe një mundësi për të gjithë komunitetin të bashkëpunoj pasi do ta kenë një treg të sigurtë dhe do të kenë mundësi që me punë të fitojnë shumë më tepër se sa deri më tani. Unë ju bëj thirrje të na bashkëngjiteni drejt rrugës së fitores, me forcën e ndryshimit, me Kujtim Gashin për Kamenicën. KG