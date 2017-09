“Garë e ngushtë në shumë komuna”

Politologu, Ramush Tahiri ka thënë se në zgjedhjet lokale të 22 tetorit do të ketë garë të ngushtë shumë komuna.

Ai ka thënë për lajmi.net se ka një tendencë të rritjes së Lëvizjes Vetëvendosje, por sipas tij, mbetet të shihet nëse kjo tendencë do të vazhdojë të apo do të rikthehen bastionet e dikurshme të partive tjera.

“Krahasuar me gjendjen e tashme dhe duke vlerësuar edhe në bazë të zgjedhjeve parlamentare ka një tendencë të rritjes së Vetëvendosjes dhe të orientimit të elektoratit kah ky subjekt politik. Nuk dihet se a do të mbahet kjo tendencë apo do të fillojnë rikthehen bastionet e dikurshme të partive”, është shprehur Tahiri.

Më tej, ai ka thënë se propaganda dhe antipropanga partiake nuk do të ketë ndikim të madh në rezultate.

“Partitë politike i konsiderojnë si vazhdimësi të zgjedhjeve parlamentare këto zgjedhjet lokale dhe nuk po e ndryshojnë diskursin e tyre politik dhe akuzat e kundërakuzat. Përndryshe zgjedhjet lokale janë një orientim shumë i mirë për demokracinë e Kosovës sepse njerëzit që garojnë njihen me njëri-tjetrin, kanë autoritet në vendin ku garojnë dhe nuk ndikon shumë propaganda dhe antipropaganda partiake. Sa i përket rezultateve, ato ndryshojnë nga komuna në komunë, por në shumë komuna do të jetë garë e ngushtë, po e zëmë në Ferizaj, por në përgjithësi duhet të përcjellën trendet”, ka shtuar Tahiri.

Zgjedhje lokale do të mbahen më 22 tetor, ndërsa fushata elektorale ka filluar sot. /Lajmi.net/