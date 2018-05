Ganimete Musliu ka një mesazh për ministrat: Grahni punës

Deputetja e PDK’së, Ganimete Musliu, ka reaguar ndaj një lajmi me titull “ Vdekjet në vendin e punës, ministri Reçica thotë se do të jenë të pakompromis ndaj shkelësve të ligjit”.

Në mesazhin e saj, Musliu është mjaft e prerë: Ministra, grahni punës.

Postimi i plotë:

Leni fjalet Ministra, grahni punes. Nuk mundet me u zbatu ligjigji pa mbikqyrje e inspektim. Nuk mundet me pas inspektim me vetem 43 inspektor ne krejt Kosoven. Bollni ma me deklarata boshe. Pune konkrete,ose te pakten heshtni para tragjedive qe po ndodhin çdo dit.