Gani Geci: Të lumtë Anton Quni, je i vetmi që qëndrove burrërisht

Gani Geci ka reaguar pas fjalimit të deputetit të LDK-së, Anton Quni që tha që do të qëndroj në skenën politike deri sa të sheh prapa grilave Hashim Thaçin e Kadri Veselin, shkruan Botapress.

Geci ka shkruar se Quni e tha të vërtetën dhe e përgëzoj për qëndrimin e tij burrëror gjatë gjithë kësaj qeverisje.

Ky është reagimi i plotë i Gani Gecit:

Anton Quni e tha te verteten dhe vetem te verteten

Anton Quni qe nga fillimi e ka ditur qe kjo do te ndodhë e përgëzoj për qendrimin e tij burrëror gjat gjith kësaj Qeverisjeje qe u ba pa vullnetin e tij je i vetmi qe Qendrove burrerisht .

Tanj i mbetet LDK -es te bashkojë copat nese don fitore për ndryshe do te del partia e tret dhe LDK -ja i ka ditë te gjitha kto por për interesa te ngushta ka bër mashtrim e elektoratit sepse ne fushat ka than kurr me PDK-en