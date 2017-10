Galaxy S9 do të kopjojë shenjën mbrojtëse të modelit iPhone X

Samsung Galaxy S9 do të jetë telefoni i parë Android, i cili do të kopjojë funksionin mbrojtës të modelit iPhone X, i cili është kamera TrueDepth.

Kamera e përmendur mundëson funksionin 3D të njohjes së fytyrës, e njohur si Face ID.

Kjo megjithatë nuk do të thotë se Samsung do të kopjojë dizajnin iPhone X nga ana e pasme, në telefonin e vet mobil Galaxy S9. Ajo që Samsung do të implementojë është kamera e përparme me sensorin 3D, i cili do të jetë versioni i kamerës dhe sensorit të kompanisë, TrueDepth.

Deri te përfaqësimi i Galaxy S9 na ndajnë dhe disa muaj, ndërkohë që me siguri do të dimë më shumë detaje për funksionin e ardhshëm Face ID për telefonin premium të Samsung.