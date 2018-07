Gafë qesharake e Francës në konferencën e Umtitit

Tek Franca duket se janë të qetë para finales me Kroacinë.

Të qeshur duken edhe në konferencën për shtyp para ndeshjes.

Teksa para gazetarëve ishte Samuel Umtiti, si dhe zëdhënësi për shtyp i kombëtares franceze, ky i fundit bëri një lapsus.

Në vend që ta prezantonte para gazetarëve Samuel Umtitin, ai i ngatërroi emrin duke e “shartuar” me Paul Pogban, dhe në fund prodhoi emrin “Paul Pogba”.

Umtiti e kaloi me të qeshura këtë episod, dhe me shaka u çua duke bërë si i fyer nga ky rast. Pastaj zëdhënësi ftoi Umtitin, me emrin Samuel Pogba.

Ky episod shkaktoi të qeshura në sallë.