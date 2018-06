Kombëtarja e Kroacisë ka kaluar në epërsi ndaj Argjentinës.

Është Rebic që ka shënuar në minutën e 53’ për epërsinë e Kroacisë.

Ylli kroat shënoi falë një gabimi të rëndë të portierit argjentinas Caballero./Lajmi.net/

Rebic take a bow 🔥🔥⚽️⚽️ Caballero what are you doing 😂😂 #Arg #CRO #ARGCRO pic.twitter.com/0NaU0LqYTX

— Richard lavender 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Lavender901) June 21, 2018