Futbollisti i njohur i Unitedit: Dua të largohem nga skuadra

Darmian kërkon të kthehet në Serie A.

Mattia Darmian e ka përsëritur dëshirën për t’u larguar nga Manchester United.

Italiani dëshiron të kthehet në vendlindje, përcjellë “Lajmi.net”.

“Unë dua të largohem nga Manchester United, më pas të shohim se çfarë do të ndodhë”, deklaroi Darmian.

“Italia është opsioni im i preferuar, por më duhet të pres”.

“Nëse qëndroj te Manchester do të përpiqem të bëj atë që kam bërë deri tani. Nëse do të largohem, atëherë do të ndodhë për kënaqësinë time dhe për faktin se një klub tjetër do të ketë plotësuar kërkesat ekonomike të Manchester United”, shtoi ai. /Lajmi.net/