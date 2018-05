Futbollisti i Kosovës kalon te ekipi i njohur italian?

.

Një lajm i bujshëm vjen nga mediat suedeze, ku thuhet se mesfushori i kombëtares së Kosovës, Arbër Zeneli, po monitorohet nga Fiorentina dhe Napoli.

23-vjeccari që aktivizohet tek Herenveni në Holandë, po mendohet si një përforcim për klubet e Serisë A.

Arbër Zeneli është një futbollist i datëlindjes së vitit 1995 dhe në këtë sezon ka shënuar 6 gola në 23 ndeshje aktivizim me Heereneven.

Zeneli që është produkt i ekipit të Elfsborgut, ka luajtur me ekipet kombëtare të moshave të Suedisë, për t’u bashkuar me Kosovën në vitin 2016, ndërsa bëri debutimin në ndeshje me Kroacinë në 6 tetor 2016.