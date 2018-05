Fustanet e nuseve më madhështore në dasmat mbretërore

Veshje e dasmës së Princeshës Martha Louise.

Princesha e Tatiana me veshjen e dasmës. Princi Nikolaos, djali i dytë i ish mbretit Konstantin të Greqisë, nisi nusen e tij në një manastir në ishullin grek të Stepses. Ndërsa dhëndri arriti me anije luksoze, 29-vjeçarja Tatiana e bëri hyrjen e saj në një fustan të bukur Angel Sanchez në një karrocë me kuaj.

Princesha Caroline e Monakos. Vajza e madhe Grace Kelly u martua me Philippe Junot në vitet 70, duke veshur një stil klasik bohem të kohës. Ne e duam faktin se ajo shmangi një diademë në favor të një kurorë me lule.