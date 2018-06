Fustan të tejdukshëm pa sytjena, vetëm Kim Kardashian mund ta veshë

Kim Kardashian i adhuron fustanet transparente dhe çdo veshje të zbuluar. Deri këtu nuk ka asgjë për t'u çuditur.

Mirëpo, duam apo nuk duam ne, Kim është një ndikuese mode, në jetën e shumë vajzave.

Edhe pse e kritikojnë, shumica e vajzave, frymëzohen prej saj. Gjithsesi, Kim në fakt është shumë e çuditshme në zgjedhjet e saj.

Ylli i serialit të “Keeping Up With Kardashians”, ka publikuar një foto në Instagram, ku shfaqet me një fustan transparent, dhe me një pallto.

Fustanin transparent, Kimi e ka veshur pa sytjena, por fatmirësisht ka veshur mbathje!

Teksa ecën rrugëve si një diva, Kimi nuk ka vendosur asnjë shkrimpër foton, sepse fundja çfarë mund t’i shtosh kësaj fotoje?