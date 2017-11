Fushë Kosova dhe disa fshatra të saj të premten nuk do të kenë furnizim me ujë

Kompania e Ujësjellësit Rajonal ”Prishtina” sh.a. njofton konsumatorët se nesër me date 17.11.2017 do të ketë punime të planifikuara në Stacionin e Pompimit KRONI, konkretisht do të bëhet pastrimi i rezervuarëve të ujit.

“Andaj konsumatorët që furnizohen nga ky stacion Pompimi, nesër nga ora 08:00 deri në orën 18:00 nuk do të kenë furnizim me ujë të pijes. Zona e furnizimit përfshinë një pjesë të Fushë Kosovës,Bresje,Kuzmin dhe Vragoli, thuhet në njoftimin.

KRU “Prishtina”sh.a është e përkushtuar në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve të sajë./Lajmi.net/