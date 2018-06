Fury: Seferi si Joshua, Klitschko dhe Wilderi

Tyson Fury e ka vlerësuar lartë boksierin shqiptar, Sefer Seferi.

Ish numri një i botës në peshat e rëndë sonte në Mançester Arena do të mas forcat me Sefer Seferin, në meçin që pritet të fillojë rreth orës 23:00.

Fury para këtij meçi, ka thënë se përballjen me Seferin e konsideron të njëjtë sikurse të përballjes me Joshuan, Klitschkon apo Wilderin.

“Seferi është një boksier i mirë, nuk po e nënvlerësoj. E konsideroj njësoj si (Anthony) Joshuan, Wladimir (Klitshckon), (Deontay) Wilderin apo këdo tjetër”, ka thënë Fury.

“Ai është një goditës i rrezikshëm me 21 nokaute. Është në formë të mirë, është një mashkull me dukje të mirë dhe do të vijë për të më nokautuar të shtunën”./Lajmi.net/