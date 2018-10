Fury duket në super formë para duelit me Wilder, shikoni pamjet nga stërvitja

Tyson Fury po përgatitet intensivisht për meçin me Deontay Wilder.

Britanezi ka qenë jashtë ringut për më shumë se 30 muaj, duke u përballur me probleme të ndryshme, shkruan lajmi.net.

Por, duket se ai nuk ka humbur shumë nga aftësitë e tij për të boksuar.

Në disa pamje të publikuara në “Twitter”, Tyson duket në formë të shkëlqyer.

