Furnizuesi i Apple Foxconn krijon smartphonin i parë Blockchain

Foxconn do të ndërtojë smartphonein Blockchain të zhvilluar nga Sirin Labs, nga ndërmarrja zvicerano-izraelite.

Zviceranët-izraelite Startup Sirin Labs dhe Foxconn duke planifikuar smartphonin e parë për epokën Bitcoin.

Pajisja më i madh në botë prodhues thuhet se do të lehtësojë transaksionet me monedhave dixhitale dhe të ofrojë mbrojtje kundër sulmeve të hakerave. Kohët e fundit, pati edhe zëra se krijuesi kinez i smartphone-ve Huawei mund të ndërtonte pajisjen me bllokada.

Ai gjithashtu siguron një kalim fizik për të ulur qasjen në internet në portofolin digjital të integruar, duke bërë sulme të hakerave më të vështira. Një e ashtuquajtur “portofol i ftohtë” konsiderohet më i sigurt se një “portofol i nxehtë” që mund të arrihet në çdo kohë në internet.

Sirin mblodhi rreth 129 milionë euro nga investitorët në dhjetor për të financuar zhvillimin e pajisjes. Përveç kësaj, kompania dëshiron të sjellë një PC në të njëjtën bazë teknike në treg. /Lajmi.net/