Fundi i prezervativëve? Xhel i ri kontraceptiv për burrat bllokon prodhimin e spermës

Një formë e re e kontrollit të lindjeve është në horizont pas një zbulimi të madh të ri.

Gratë kanë bërë gjithë punën e vështirë për vite me radhë në formën e pilulave, mbështjellëseve dhe implanteve, por një formë e re e kontraceptivit mashkull do të goditet në vendngjarje në vitin 2018.

Xhel fërkimi, i cili është vendosur të gjykohet vitin e ardhshëm, parandalon shtatzënitë e padëshiruara duke bllokuar prodhimin e spermës, transmeton lajmi.net.

Në mënyrë të çuditshme, djemtë nuk do të fërkonin xhel mbi penisin apo testikujt e tyre. Në vend të kësaj, burrat do të duhet të masazhojnë xhel në krahët e tyre dhe supet për ta lënë atë të thithin në lëkurë dhe të arrijnë qarkullimin e gjakut.

Sapo të ketë absorbuar dy hormone sintetike, testosterone dhe progestin, bllokojnë testet nga bërja e testosteronit të mjaftueshëm për të prodhuar nivele normale të spermës.

Xheli mund të shtypë nivelet e spermës për rreth 72 orë – kështu që burrat do të duhet ta përdorin atë çdo ditë për të siguruar që spermatozoidi të mbetet në gjumë.

Krijuesit pretendojnë se nuk duhet të ketë efekte anësore të dyshimta, sepse xeli balancon çdo mospërputhje hormonesh.

Megjithatë, mos u siguroni ende që të bëni seks pa prezervativ, pasi produkti ende duhet t’i nënshtrohet gjykimeve në klinikë.

Gjurma, e cila do të përfshijë 400 çifte, do të fillojë në prill 2018 dhe do të zgjasë për katër vjet.

Meshkujt do të kërkohet të marrin në shtëpi xhelin dhe të fshijin rreth gjysmë lugë çaji në trupin e tyre çdo ditë, ndërsa gratë do të vazhdojnë të përdorin një formë tjetër kontraceptive si një dështim të sigurt.

Studiuesit pastaj do të testojnë nivelet e spermës së meshkujve për të parë nëse ulet deri në nivelin e kërkuar për të parandaluar shtatzëninë.

Një studim fillestar gjashtë mujor zbuloi se 89% e niveleve të spermës së meshkujve ranë në më pak se një milion sperma për ml.

Një nga shqetësimet kryesore në lidhje me produktin është se burrat do të harrojnë të përdorin xhelin çdo ditë. Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet se xheli nuk mund t’ju mbrojë ju ose partnerin tuaj kundër IST, kështu që është ende e rëndësishme të përdorni kondomët nëse nuk jeni testuar dhe jeni duke u përpjekur për një fëmijë.

Një tjetër kontraceptiv xhel i quajtur Vasalgelis edhe në procesin e testimit. Produkti bllokon spermatozoidin që kalon nga testikujt në penis pasi është injektuar në vas deferens – kanali i vogël mes testiseve dhe uretrës që mbart spermatozoidet.

Qafa xhiruar kohët e fundit u dëshmua i suksesshëm kur u provua për primatët, duke parandaluar 100% të shtatëzanive. /Lajmi.net/