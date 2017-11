Fshihni vitet nga fytyra vetëm me një pikë vaj

Nëse nuk keni dëgjuar më parë për vajin e makadamias, atëhere keni humbur një nga sekretet më të çmuara për një lëkurë të bukur e rinore.

Ndryshe nga vajrat më popullore si i ullirit, arganit apo kokosit, ai është i lehte e i thatë dhe nuk e yndyros lekurën pasi perthithet plotësisht.

• Vaji i makadamias është një vaj i lehtë i cili perthithet mirë dhe nuk lë pas nje ndjesi te yndyrshme mbi lëkurë.

• Është shumë i pasur në acide yndyrore te pangopura, perfshire edhe Omega 9, te cilat kanë veti hidratuese, antiinflamatore e qetësuese në rast se lëkura është e acaruar.

• Acidi Linoleik (Omega 6), i cili është i pranishem në sasi të madhe në vajin e macadamias nihmon në rivendosjen e ekuilibrit të barrieres së lekures si edhe në reduktimin e humbjes se ujit nga ajo, pra ka veti te shkelqyera hidratuese

• Vaji i Makadamias permban gjithashtu Acid Palmitoleik (Omega 7)me veti anti mikrobike, një acid yndyror i gjendur edhe në menyre natyrale në lekurat e reja e te shendetshme. Ne fakt, me kalimin e viteve prodhimi i acidit palmitoleic (omega 7) reduktohet ndjeshëm e si pasojë lëkura duket më e zbehtë dhe rrudhat fillojnë e shfaqen .

• Perdorimi i rregullt i Vajit te arres se makadamias eshte pare se ngadaleson shenjat e plakjes, shenjat e demitimit nga aknet, djegien nga dielli dhe irritimet e vogla te lekures. Plus, ka nje arome te kendeshme prej arre

Si ta përdorim vajin e makadamias?

Zgjidhni nje version organik, bio dhe 100% vaj te paster makadamie. Ne lekure te paster, lehtesisht te lagur hidhni 3 pika vaji dhe masazhojeni deri sa te perthithet. Mund te lyeni edhe buzet per te zbutur te carat e lekurezat e thata dhe per ti dhene nje pamje rinore, plot jete.

Gjithashtu, pika nga vaji mund te hidhni edhe ne kremrat qe perdorni, per te fuqizuar potencialin e tyre hidratues.

Ferkoni disa pika vaji mes duarve dhe masazhoni floket e lagur, per nje efekt te mendafshte.

Se fundmi, vaji i makadamias perben nje heqes fantastik te trukut te syve. Ne nje diskete pambuku, hidhni disa pika vaji dhe strukohuni normalisht. Me pas qerpiket do ti ndjeni te dendur e te ushqyer.