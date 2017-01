FSHF: De Biasi në Serie A… për vizitë!

Trajneri i ekipit kombëtar të futbollit do të jetë këto dy ditë mik dhe ndjekës i katër seancave stërvitore të skuadrës së serisë A, Sampdorias.

Ai është i ftuar i mikut të tij Marco Giampaolo, trajnerit të fundit të Sampdorias, për të parë dhe vëzhguar të gjithë praktikën e tij trajnuese atje dhe çdo detaj tjetër teknik.

Ndërkaq, në javët në vijim ai do të zbresë edhe në Palermo, qytetin që Federata Italiane e Futbollit ka vendosur për të zhvilluar ndeshjen zyrtare Itali-­Shqipëri të 24 marsit, e vlefshme për Eleminatoret e Botërorit, shkruan FSHF.

Së bashku me një zyrtar të FSHF­së ai do të përcaktojë gjithçka në lidhje me akomodimin atje të skuadrës.

Ka qenë një iniciativë e tij për të qenë vetë në Palermo për të parë dhe për të vendosur më pas se ku do të akomodohet skuadra kombëtare fund­marsin e ardhshëm.

Ndërkaq, agjenda në vijim e trajnerit të Kombëtares do të pasojë me vëzhgimin e lojtarëve aktualë të Kombëtares që luajnë në Europë.

