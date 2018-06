Françeska provokative çon këmbën në veturë: Dua të udhëtoj me ty

Françeska Jaçe po vazhdon me provokimet.

Këtë më së shumti e bën nëpërmjet publikimit të disa fotografive në llogarinë e saj në Instagram aty ku ndiqet nga një numër i madh i njerëzve, shkruan lajmi.net

Imazhet e saj me bikini në plazh ishin shumë të komentuara por së fundmi erdhi me këmbë lartë dhe me një hartë në prehër ku shprehte dëshirën të udhëtonte botën me dikë.

”Dua të udhëtoj me ty” ishin fjalët e saj duke mos e zbuluar personin i cili i sillej në mendje derisa e publikonte foton./Lajmi.net/