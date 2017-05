Fortesa Viktoriane e vitit 1871 kthehet në një shtëpi superluksoze (Foto)

Fortesa Viktoriane e ndërtuar në vitin 1871 që ishte ngritur për t’i bërë ballë sulmeve detare të piratëve dhe e përdorur në të dy Luftërat Botërore, tani i është nënshtruar një rinovimi prej 20 milionë Pound-ësh për ta shndërruar atë në shtëpi luksoze.

“Fort Gilkicker” në “Stokes Bay” në Gosport, Hampshire të Britanisë, do të shëndrohen në një shtëpi luksoze me 22 dhoma dhe katër banesa luksoze, të cilat do të mburren me pamjen e tyre panoramike mbi Solent.

Blerësit do të jenë në gjendje ti bëjnë të tyret këto prona, pas një çmimi fillestar prej rreth 1.2 milionë paund. /Lajmi.net/