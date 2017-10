Formacioni më i mirë i xhiros së 10-të në Serie A (FOTO)

Kampionati Italian mesjavën që shkoi ka zhvilluar ndeshjet e xhiros së dhjetë.

Të gjitha skuadra te mëdha, kanë shënuar fitore të rëndësishme për të vazhduar garën për kreun e tabelës.

Interi me Icardin në formë, mposhti Samdorian, Juventusi me lehtësi kalojë sfidën ndaj Spal, njëjtë bëri edhe Milan në udhëtim te Chievo, teksa Napoli mposhti në udhëtim Genoan.

Fitore shënuan edhe Roma dhe Lazio, gjë që ka bërë që portieri shqiptar, Thomas Strakosha të jetë pjesë e formacionit të kësaj xhiroje.

Strakosha nukështë lojtari i vetëm që përfaqëson Lazion në këtë formacion, me Milanin që ka Calabrian dhe Susson, me Romën që ka Fazion dhe Kolarovin, dhe me Interin që ka vetëm Icardin./Lajmi.net/