Formacionet zyrtare: Leicester City – Manchester United

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Leicester City – Manchester United.

Skuadra e Leicester do të jetë nikoqire e ‘djajve të kuq’ për ndeshjen e javës së 25-të në Premierligë.

Manchester United kërkon fitoren pasi duhet të mbajë hapin me Chelsea, në luftën për top katërshen, shkruan lajmi.net.

Leicester në anën tjetër do të provojnë të marrin tjetër rezultat pozitiv me skuadrat e top 6-ës, pas barazimit me Liverpool.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare të dy skuadrave, për ndeshjen që fillon në ora 15:05. /Lajmi.net/

Leicester:





Man Utd: