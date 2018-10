Formacionet zyrtare: Hoffenheim – Manchester City

Grupi F i Ligës së Kampionëve sjellë një përballje interesante mes Hoffenheim dhe Manchester Cityt.

Skuadra kampione e Premierligës pas humbjes befasuese nga Lyon, do të kërkojë pikët e plota në Gjermani, ku takohet me vendasit e Hoffenheim, që ndeshjen e parë kanë barazuar 2:2 me Shakhtar Donetsk.

Ndeshja mes Hoffenheim dhe Manchester Cityt fillon nga ora 18:55.

Formacionet zyrtare:

Hoffenheim:

Manchester City: