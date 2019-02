Formacionet zyrtare: Atalanta – Milan

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Atalanta – Milan.

Milan do të ketë një nga udhëtimet më të vështira sonte, ku do të përballet me Atalantan në kuadër të xhiros së 24-të në Serie A.

Kjo ndeshje do të jetë jashtëzakonisht interesante, pasi do të jetë luftë direkte për një vend që dërgon në garat evropiane.

Milan futet në këtë takim pas një serie mjaft të mirë në javët e fundit, me Piatek në 'flakë'.

Ndeshja mes Atalanta dhe Milan fillon në ora 20:30. Më poshtë formacionet zyrtare për këtë ndeshje.

Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Duvan Zapata

Milan: G Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu